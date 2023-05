Il Monza è salvo, sorride anche il Napoli: la cifra che incasserà dal riscatto di Petagna

Il Monza ha ottenuto la matematica salvezza e anche l'anno prossimo disputerà il campionato di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza ha ottenuto la matematica salvezza e anche l'anno prossimo disputerà il campionato di Serie A. Una bella notizia, accompagnata però anche da spese che dovranno essere sostenute: Matteo Pessina, Andrea Petagna, Pablo Marì, Alessio Cragno e Gianluca Caprari infatti erano stati acquistati in prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in categoria. Da questo punto do vista sorride il Napoli che a fine stagione incasserà 11,5 milioni, cifra fissata la scorsa estate per il riscatto obbligatorio di Petagna in caso di salvezza.