Il Monza riscatta (per obbligo) Petagna, ma non è certo che resterà: c'è un club interessato

A salvezza raggiunta, il Monza ha riscattato Andrea Petagna dal Napoli, essendosi attivato l'obbligo inserito negli accordi la scorsa estate. Il futuro dell'attaccante classe '95 però potrebbe non essere in Brianza e una delle squadre interessate a lui per il futuro è l'Udinese. Il club della famiglia Pozzo, scrive TuttoUdinese, sta valutando il suo nome nel caso in cui dovesse materializzarsi la cessione di Beto nelle prossime settimane di calciomercato.