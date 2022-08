Il Monza sta per chiudere il 14esimo colpo: Rovella è in arrivo dalla Juve

Smontato e rimontato dal mercato, il Monza intende dire la sua e dimenticare il primo scivolone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Smontato e rimontato dal mercato, il Monza intende dire la sua e dimenticare il primo scivolone. Domenica a Napoli, Stroppa si affiderà al grande ex Petagna, titolare dell’ultima ora nella sconfitta col Torino sabato scorso. Nel frattempo, lo stesso Monza non ha esaurito le idee sul mercato: il prossimo arrivo - ribadisce il Corriere dello Sport - sarà quello di Rovella, quattordicesimo giocatore a rinforzare la neopromossa. Il centrocampista, in campo nel finale di partita in Juventus-Sassuolo, è ormai da tempo un obiettivo dei brianzoli. Avrebbe dovuto completare la batteria di nuovi arrivi della scorsa settimana, dopo Petagna e Pablo Marì, invece i tempi tecnici sono più lunghi.