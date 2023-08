Il Monza valuta già l'addio di Petagna: tre club interessati all'ex azzurro

Se Petagna dovesse lasciare il Monza, non avrebbe certo problemi a trovare una nuova squadra. Come riporta La Stampa.

Il mercato del Monza si sta rivelando meno effervescente di quello della passata stagione, con solo qualche acquisto mirato come quelli di D'Ambrosio e Gagliardini. La compagine brianzola però, oltre alle entrate, deve pensare a anche a qualche cessione. Un giocatore che ha mercato è sicuramente Andrea Petagna e, secondo quanto appreso da TMW, il club non esclude a priori un suo eventuale addio.

Se Petagna dovesse lasciare il Monza, non avrebbe certo problemi a trovare una nuova squadra. Come riporta La Stampa, l'attaccante è seguito con interesse da Torino, Cagliari e Salernitana. Il cartellino del giocatore, con il raggiungimento della salvezza, è stato pagato dal club monzese circa 14 milioni di euro: difficile che venga ceduto per una cifra eccessivamente inferiore.