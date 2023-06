Il motivo principale per cui ADL incontrerà gli agenti di Osimhen

De Laurentiis incontrerà Roberto Calenda, agente di Osimhen, per parlare di futuro. Ma quale sarà l'argomento principale?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

De Laurentiis incontrerà Roberto Calenda, agente di Osimhen, per parlare di futuro. Ma quale sarà l'argomento principale? Il rinnovo? Non proprio. La vera curiosità, al momento, è quella di capire se ci sono club disposti ad accontentare le richieste del presidente del Napoli. De Laurentiis sarebbe felice di blindare il bomber ma vuole prima capire se esistono società in grado di sborsare almeno 150 milioni per acquistarlo.

Nel mercato funziona così, i club contattato le società ma spesso anche direttamente gli agenti per sondare prima la disponibilità dei calciatori a cui sono interessati. Ecco perché l'incontro ADL-Calenda sarà fondamentale. Col Psg sullo sfondo.