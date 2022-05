Il Nantes ci prova per Milik: è il regalo di Kita per la qualificazione in Europa League

Arkadiusz Milik potrebbe lasciare l'Olympique Marsiglia. Le incomprensioni tattiche con Jorge Sampaoli sono più determinanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arkadiusz Milik potrebbe lasciare l'Olympique Marsiglia. Le incomprensioni tattiche con Jorge Sampaoli sono più determinanti della voglia dell'attaccante polacco di giocare in Champions League; così, riporta RMC Sport, un altro club francese può approfittare della situazione per mettere a segno un colpo importantissimo. Il Nantes, qualificato in Europa League, vuole regalarsi un attaccante di spessore internazionale e il presidente Kita starebbe pensando proprio all'ex Napoli, che è tornato anche nel mirino della Juventus. Improbabile un'operazione in prestito, Milik potrebbe partire per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, anche se il suo ingaggio (3,5 milioni netti) frena un po' le ambizioni dei bretoni.