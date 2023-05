Il Napoli alza il muro per Lobotka: Chelsea avvisato, per ADL è incedibile

Per Aurelio De Laurentiis Stanislav Lobotka, fresco di rinnovo, è incedibile. Con buona pace del Chelsea, come scrive La Gazzetta dello Sport

Per Aurelio De Laurentiis Stanislav Lobotka, fresco di rinnovo, è incedibile. Con buona pace del Chelsea, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Sull’eccellente regista slovacco ha messo gli occhi lo “spendaccione” Chelsea, ma è chiaro che con un contratto fino al 2027, con opzione di un ulteriore anno, sarà difficile poter dare un assalto concreto, visto che il Napoli non ha intenzione di cedere.