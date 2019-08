Il Napoli 'aspetta' Icardi prima di chiudere per Llorente: accordo con lo spagnolo da sabato, le cifre

Il Napoli non aspetterà all'infinito Mauro Icardi, massimo due giorni e poi chiuderà con Fernando Llorente. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'accordo è stato raggiunto sabato a Firenze col suo entourage. L'intesa è stata raggiunta per un biennale da due milioni e mezzo, lo spagnolo - che ha segnato duecento gol circa in carriera - conosce l'italia, la lingua e sarebbe perfetto per affiancare Milik al centro dell'attacco. Il Napoli lo sa e per questo s'è portato avanti col lavoro.