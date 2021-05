Il Napoli aspetta il sì di Zaccagni: può arrivare entro due settimane

Si avvicina il primo colpo per la prossima stagione del Napoli visto che Giuntoli ha già trovato un accordo di massima con il Verona per il cartellino di Mattia Zaccagni. Adesso manca il sì del calciatore, che potrebbe arrivare entro un paio di settimane, che intanto però si è già fatto notare dai tifosi partenopei con un like galeotto a un post del club dopo la vittoria per 5-1 ottenuta contro l'Udinese. Con l'arrivo del centrocampista gialloblu, potrebbe arrivare anche il via libera alla cessione di Fabian Ruiz che da settimane sembra intenzionato a proseguire la carriera facendo ritorno in patria. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.