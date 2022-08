Il Napoli "aspetta" la Juventus per annunciare Ndombele

La situazione è la seguente: il calciatore è in uscita dal Tottenham ma per arrivare a Napoli bisogna prima aspettare l'addio di Fabian diretto al Psg

Mai come in questo periodo il Napoli è interessato ai movimenti di mercato della Juventus. Il motivo? L'annuncio di Ndombele a centrocampo. La situazione è la seguente: il calciatore è in uscita dal Tottenham ma per arrivare a Napoli bisogna prima aspettare l'addio di Fabian diretto al Psg. Lo spagnolo a sua volta prima di trasferirsi in Francia attende l'addio di Paredes. Che piace molto alla Juve. Quando i bianconeri concluderanno l'acquisto dell'ex Roma, partirà l'effetto domino a centrocampo.