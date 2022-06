Il Napoli avanza due colpi in attacco: in bilico il futuro di tre attaccanti azzurri

Il Napoli sembra intenzionato a rivoluzionare i tre ruoli dietro la punta che quest'anno spesso hanno deluso.

Il Napoli sembra intenzionato a rivoluzionare i tre ruoli dietro la punta che quest'anno spesso hanno deluso. Dopo l'arrivo di Khvicha Kvaratskhelia, georgiano classe 2001 che si posizionerà a sinistra al posto di Insigne, l'attenzione è rivolta alle altre due caselle. De Laurentiis ha rivelato i contatti con il manager di Federico Bernardeschi, occasione di mercato a costo zero che potrebbe rappresentare il nuovo competitor di Lozano, mentre l'altro nome per il sottopunta - ma non solo - è quello di Gerard Deulofeu, vecchio pallino di Giuntoli (che lo voleva già nel terzo anno di Sarri) che sembra intenzionato ad arrivare intorno ai 15-18mln di euro per convincere l'Udinese dopo aver incassato il sì del giocatore. Chi dovrebbe però fargli posto?

Mertens in bilico, ma non solo

Il belga è in scadenza di contratto a giugno, il Napoli ha un'opzione di rinnovo che non eserciterà (perché prevederebbe le cifre attuali d'ingaggio) e c'è la necessità di un nuovo contatto tra l'attaccante e De Laurentiis per capire le effettive richieste di stipendio e soprattutto della durata del contratto. Spalletti in ogni caso lo vede più come vice-Osimhen, ma da sottopunta non è certa neanche la posizione di Zielinski, tra le delusioni della stagione.

Politano e Ounas sul mercato

L'esterno ex Inter non è sicuramente incedibile. Finito ai margini nell'ultima fase del campionato, il Napoli a differenza della scorsa estate valuterà le offerte che arriveranno anche perché Spalletti più volte ha parlato della necessità di avere maggiore fisicità e corsa a campo lungo anche per quanto riguarda il reparto avanzato. Attenzione all'interesse del Valencia dell'ex Gattuso. Con la valigia pronta anche Ounas, reduce da tanti infortuni muscolari.