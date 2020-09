Il Napoli blinda il terzo portiere: Contini rinnova per 5 stagioni

Il Napoli ha trovato l'accordo per rinnovare di cinque stagioni il contratto del portiere Nikita Contini. L'anno scorso, il classe '96, ha giocato titolare nella Virtus Entella in Serie B. Per quest'anno il ritorno alla base, il prolungamento di contratto e un ruolo da terzo portiere alle spalle di David Ospina e Alex Meret. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.