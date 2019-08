Il Napoli blocca le uscite di Verdi e Ounas fino all'ok medico per Lozano: vuole avere 'doppi' in ogni ruolo

Il Napoli tiene in standby alcune cessioni perché non vuole rinunciare ad avere le coppie in ogni reparto in questo inizio di stagione. "Solo quando Lozano sarà a Castel Volturno e i medici avranno confermato che non ci sono problemi, si ricomincerà a riflettere sulle partenze“, scrive quest'oggi l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport in merito al mercato in uscita. Con la valigia c'è Simone Verdi, con il Torino che lo reclama e l'accordo verbale Cairo-ADL, ma per ora stoppato perché c'è anche Ounas in uscita per trovare continuità.