Il Napoli cerca un terzino destro: possibile scambio con il Verona

C'è tanto lavoro da fare nel prossimo mercato invernale, qualcosa cambierà anche sulla fascia destra e spunta l'ipotesi di uno scambio con l'Hellas Verona. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Zanoli ha l’accordo con il Genoa, il Napoli è pronto a cederlo in prestito ma ha bisogno di un vice Di Lorenzo.

Mazzocchi è la prima scelta, è disposto a trasferirsi al Napoli ma non c’è l’accordo tra i club. La Salernitana chiede 4 milioni di euro e l’arrivo di Sabatini ha rallentato ulteriormente l’affare. L’alternativa è Faraoni del Verona, Demme potrebbe essere utilizzato come contropartita ma non è facile raggiungere l’accordo sull’ingaggio visto che percepisce 2,9 milioni di euro l’anno".