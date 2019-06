Il Napoli continua a lavorare per Almendra: più di 10 mln di distanza tra domanda ed offerta

Augustin Almendra (19) resta uno degli obiettivi in casa Napoli. Come riporta Il Corriere dello Sport, il club di De Laurentiis sta continuando a lavorare sul centrocampista argetino per il quale il Boca Juniors continua a richiedere la cifra della clausola rescissoria, (poco meno di 28 mln di euro). Il Napoli sta provando ad abbassare le pretese e l'offerta è ancora ferma a 15 mln. Resta da sottolineare, però, il gradimento del giocatore per la soluzione azzurra.