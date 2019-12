Il Napoli di Gattuso prende forma: Bakayoko e Suso sono già stati individuati

Prende forma il Napoli di Gattuso. L'allenatore è contento dell'organico, considera i calciatori che ha perfetti per la sua idea di gioco, ma il mercato alle porte consiglia ragionamenti e la società è disposta a correggere gli 'errori' estivi - quando aveva ascoltato le esigenze di Ancelotti - regalando al nuovo tecnico profili ulteriormente adatti alle sue indicazioni. In tal senso, non stupisce il nome nuovo per la mediana: Danilo Pereira. Centrocampista e faro del Porto, classe '91, una diga della mediana come lo era Bakayoko nel Milan di Gattuso.

Due giocatori simili per caratteristiche e struttura fisica. Non due registi ma due playmaker moderni abili ad impostare ma soprattutto utili a dare equilibrio alla squadra. Due pilastri da sistemare a ridosso dei difensori capaci di muovere velocemente il pallone. Ma Gattuso, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ha anche chiesto un esterno mancino da poter utilizzare a destra nel tridente d'attacco. Uno alla Suso, per intenderci. Che si accentra per rientrare sul suo piede. Un profilo simmetrico a ciò che fa Insigne a sinistra. Il nome? Matteo Politano dell'Inter. La redazione di Sky è stata la prima a parlare di uno scambio di prestiti con Llorente.