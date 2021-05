Il Napoli dovrà rinunciarci definitivamente?

Jordan Veretout è il sogno proibito del Napoli. Un giocatore che da anni viene accostato alla società azzurra, un calciatore che sarebbe potuto arrivare due anni fa a prezzi di saldo, in uscita dalla Fiorentina, e che ora la Roma considera incedibile. L'arrivo sulla panchina dei giallorossi di Mourinho è la notizia che fa tramontare definitivamente le eventuali e residue speranze della dirigenza. Lo Special One, infatti, ha bisogno di giocatori come Veretout nella sua squadra. Vuole mediani di corsa, fisico e tecnica. Il francese ha tutte queste caratteristiche e la Roma difficilmente se ne priverà.