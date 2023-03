Il Napoli fa scuola in Italia: è partita la caccia ai nuovi Kvara e il Milan guarda in Russia

Kvaratskhelia ha fatto impazzire i tifosi del Napoli e ora gli altri club stanno cercando talenti simili in giro per i mercati meno battuti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kvaratskhelia ha fatto impazzire i tifosi del Napoli e ora gli altri club stanno cercando talenti simili in giro per i mercati meno battuti. In questo senso, un giocatore che si sta mettendo in mostra in Russia è Eduard Spertsyan, trequartista ed esterno del Krasnodar che gioca per la Nazionale armena nonostante sia russo di nascita. Sulle sue tracce c'è il Milan, oltre al Marsiglia, con il suo club che lo valuta intorno ai 12 milioni contro una potenziale prima offerta rossonera che non ha superato gli 8. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.