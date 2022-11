Il Napoli guarda anche la Serie B: nel mirino un jolly d'attacco del Cagliari

Attualmente impegnato nella serie cadetta con la maglia del Cagliari, Zito Luvumbo interessa a quattro squadre di A: anche a Toro, Sassuolo e Fiorentina.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Attualmente impegnato nella serie cadetta con la maglia del Cagliari, Zito Luvumbo interessa a quattro squadre di A: il Torino, il Sassuolo, il Napoli e la Fiorentina. Gli osservatori di Vagnati e Moretti - riporta Tuttosport - lo stanno seguendo con sempre maggiore interesse: per profilo tecnico e tattico, età, doti acclarate (jolly offensivo di 20 anni), potenzialità e prezzo rappresenta un target sulla carta ideale per Juric e per i margini di manovra economici del club granata.