Il Napoli guarda ancora in casa Empoli: tre talenti nel mirino per l'estate

Il Napoli storicamente guarda molto in casa Empoli per scovare talenti da lanciare nelle zone nobili del calcio italiano e, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, anche in questi giorni c'è molta attenzione da parte della dirigenza partenopea. Soprattutto per quanto riguarda tre nomi: Fabiano Parisi, terzino sinistro, Mattia Viti, difensore centrale, e Nemid Bajrami, trequartista ed esterno d'attacco.