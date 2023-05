Il Napoli guarda in Spagna: nel mirino due talenti che giocano in Liga

Il Napoli guarda già al futuro e, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, avrebbe messo gli occhi su due talenti che giocano in Liga

Il Napoli guarda già al futuro e, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, avrebbe messo gli occhi su due talenti che giocano in Liga: "Ragazzi spagnoli che hanno catturato l’attenzione del Napoli già da un po’: Gabri Veiga, ventenne centrocampista del Celta Vigo che sa inserirsi e anche graffiare come raccontano i 9 gol realizzati in questa stagione (con 4 assist a completare il menù). Piace tantissimo lui e piace anche Yeremi Pino, esterno d’attacco capace di recitare a destra e a sinistra e altro rappresentante della generazione iberica dei ventenni in copertina”.