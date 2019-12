Il Napoli ha già l'accordo con gli agenti di Lobotka: contratto da 10 mln

E' Stanislav Lobotka adesso l'obiettivo numero uno per il centrocampo del Napoli. Arrivano conferme di quanto sia caldo il nome dello slovacco, che potrebbe sbarcare agli ordini di Gattuso per dare un po' di ordine al centrocampo nel 4-3-3 del nuovo allenatore. Anche il Corriere del Mezzogiorno scrive che tra il Napoli e gli agenti del giocatore c'è già un accordo per l'ingaggio e la durata del contratto: cinque anni a 2 milioni a stagione circa per un totale di 10 milioni dunque. In casa Napoli c'è ottimismo: sa che per strapparlo al Celta potrebbero bastare meno di 25 milioni e spera di spuntarla con 18 (tra parte fissa e variabile).