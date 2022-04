Il Napoli ha in pugno Kvaratskhelia, Cds: "Ecco le cifre per il talento georgiano"

Oltre ad aver di fatto bloccato Mathias Olivera, il Napoli ha compiuto significativi passi avanti anche per Khvicha Kvaratskhelia.

Oltre ad aver di fatto bloccato Mathias Olivera, il Napoli ha compiuto significativi passi avanti anche per il talento 2001 Khvicha Kvaratskhelia. Individuato come possibile erede naturale di Lorenzo Insigne dopo averlo attenzionato per diversi mesi, il club azzurro tenterà l'affondo con la Dinamo Batumi per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro. Senza dimenticare - aggiunge l'edizione odierna del Corriere dello Sport - Luis Sinisterra, altro profilo che continua a restare nei radar di Cristiano Giuntoli.