Il Napoli ha messo Ospina sul mercato, ma non si trova soluzione: Atalanta fredda

Il Napoli punterà su Alex Meret con Luciano Spalletti, per questo ha messo sul mercato David Ospina. Sia il club che il procuratore del portiere colombiano cercano la soluzione migliore per il futuro, stando a quanto raccontato dall'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Piace all'Atalanta, ma l'ingaggio non è in linea con i parametri societari, per questo la pista si sarebbe molto raffreddata.