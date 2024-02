Il Napoli ha speso più di tutti sul mercato, ma ha il saldo in attivo: il motivo

Quali sono le squadre di serie A che hanno speso di più nel mercato di gennaio? Il Napoli è quella che ha sborsato la cifra più alta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quali sono le squadre di serie A che hanno speso di più nel mercato di gennaio? Il Napoli è quella che ha sborsato la cifra più alta, riuscendo comunque a chiudere con un bilancio in attivo.

E così, come riporta Sky Sport, guardando il saldo tra costi e ricavi, quella che ha speso effettivamente di più è una sorpresa che ha deciso di investire per il futuro. Nella fattispecie, il Napoli ha speso 21 milioni, è la squadra che ha speso di più, ma grazie alla cessione di Elmas ha tenuto in attivo il saldo: +3 milioni.