Il Napoli ha trovato l'erede di Koulibaly: firma ad un passo

Chi l'ha detto che serve un acquisto per tamponare un (eventuale) addio? Basta guardarsi dentro per scoprire che qualcuno già c'è, come accadde per Mertens che divenne sostituto di Higuain dopo che Milik si arrese alla sfortuna. Lo stesso vale per Maksimovic, oggi un titolare al pari di Manolas e dello stesso Koulibaly, che si sta consacrando grazie a Gattuso, alla sua idea di calcio, ad una squadra compatta, ad un baricentro prudente e a una fiducia che cresce.

Se Koulibaly dovesse partite, ipotesi probabile ma non ancora certa, Maksimovic sarebbe - di diritto - il suo sostituto, poi ovviamente arriverà Rrhamani e un altro difensore che simbolicamente andrà a prendere il posto del senegalese. Maksimovic, però, vivrà il futuro con la consapevolezza di essere diventato un titolare e non più un'eterna riserva, sarà lui ad affiancare Manolas e poi dovranno essere bravi gli altri a confondere le idee di Gattuso.