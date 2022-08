Il Napoli l'ha mollato e Deulofeu può andare in Francia: spunta la volontà dell'ex Milan

Come riporta Footmercato, sull'attaccante spagnolo è piombato anche il Marsiglia, che si unisce così alle italiane Napoli e Roma e a diverse spagnole

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la miglior stagione della sua carriera, Gerard Deulofeu potrebbe lasciare Udine. Come riporta Footmercato, sull'attaccante spagnolo è piombato anche il Marsiglia, che si unisce così alle italiane Napoli (che però ora è forte su Raspadori) e Roma e a diverse squadre spagnole, tra cui Villarreal e Real Sociedad. L'idea di Deulofeu è di lasciare Udine in questa sessione di mercato, ma per farlo i club dovranno versare poco meno di 20 milioni ai friulani.