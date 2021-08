Il Napoli l'ha mollato, Kaio Jorge va alla Juventus: affare fatto, cifre e dettagli

Kaio Jorge alla Juventus, è fatta.A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'attaccante brasiliano ha spinto con il Santos e il club bianconero ha raggiunto un accordo grazie ad un ultimo rilancio. La trattativa si è sbloccata definitivamente, il colpo è praticamente chiuso e il classe 2002 diventerà così il nuovo vice di Alvaro Morata. Il Napoli era stato il primo club italiano a seguirlo, ma ha poi abbandonato la pista.

DETTAGLI - La Vecchia Signora sborserà subito 1,5 milioni e una cifra simile alla fine della prossima stagione, per un totale di 3 milioni più il 5% sulla futura rivendita, oltre che un canale preferenziale nel caso il diciannovenne dovesse tornare in prestito in Brasile. Tra qualche giorno, probabilmente già in settimana, Kaio Jorge sbarcherà a Torino per visite mediche e firma di rito.