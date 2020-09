Il Napoli lo aveva bloccato, ma non arriverà: Deulofeu verso la Fiorentina

Il Napoli lo aveva bloccato, ma le mancate cessioni in attacco costringeranno la società azzurra a rinunciare a Gerard Deulofeu, l'esterno spagnolo in uscita dal Watford. Ora, secondo il Corriere dello Sport, ci prova la Fiorentina. L'ex Milan è nell'elenco dei candidati alla sostituzione di Chiesa assieme a Callejon ed El Shaarawy. Per i viola si tratta di una ghiotta opportunità di mercato dato che il Watford è retrocesso e dunque Deulofeu vuole andar via.