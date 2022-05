Il Napoli lo monitora, Tameze apre all'addio all'Hellas: "Se resto? Non lo so"

Il centrocampista dell'Hellas è giocatore molto apprezzato da dirigenza e staff tecnico partenopeo e non esclude un suo addio all'Hellas in estate.

Adrien Tameze è un profilo molto apprezzato in casa azzurra, che lo già seguito dal Napoli la scorsa estate. Il centrocampista dell'Hellas è giocatore molto apprezzato da dirigenza e staff tecnico partenopeo e non esclude un suo addio all'Hellas in estate.

"Mi dispiace per la squadra, abbiamo fatto una buona gara". Tra i migliori in campo nella sconfitta del Verona contro il Milan, Adrien Tameze è tornato così sulla gara: "Io provo sempre a dare il massimo - riporta L'Arena - il mister mi aiuta molto, mi fa sentire sicuro a prescindere dal ruolo".

Spazio anche al mercato. In estate, Tameze è stato considerato vicino all'addio: "Alla fine - continua - restare è stata la miglior decisione che potessi prendere. Se la farò anche la prossima estate? Questo non lo so".