Il Napoli lo voleva in estate, ora Emerson ha conquistato il Lione: pronto il riscatto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Olympique Lione vuole confermare Emerson Palmieri. Come riporta il quotidiano francese L'Equipe, l'OL è molto soddisfatto del rendimento del laterale della Nazionale italiana e anche per questo ha detto "no" al Chelsea, quando a gennaio i Blues hanno provato a riportarlo anzitempo alla base a causa dei tanti infortuni sulle corsie.

Il classe 1994, ex obiettivo fra le tante del Napoli, ha disputato 25 partite con un gol e un assist in questa stagione. È attualmente in prestito, ma il Lione vanta un'opzione per acquistarlo a titolo definitivo e starebbe pensando di esercitarla.