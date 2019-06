Il Napoli lo voleva, ora può raggiungere Sarri: Trippier in trattativa con la Juve

La missione a Londra del ds della Juventus Fabio Paratici potrebbe non aver avuto come unico obiettivo portare avanti la trattativa per liberare Maurizio Sarri dal Chelsea. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'uomo mercato bianconero avrebbe sfruttato il viaggio nei possedimenti di Sua Maestà per lavorare alla costruzione della squadra per la prossima stagione e in particolare della difesa, con Kieran Trippier terzino del Tottenham al centro delle attenzioni. Da ricordare che il Napoli voleva il terzino, prima di prendere Giovanni Di Lorenzo.