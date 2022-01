Il Napoli lo voleva prima di Anguissa, ora Zakaria è la priorità della Juve: può arrivare a zero

L'edizione odierna di Tuttosport, nel suo consueto punto di mercato sulla Juventus, si sofferma a lungo su Denis Zakaria. Il centrocampista in scadenza di contratto col Borussia Monchengladbach è un obiettivo già per questa sessione di mercato invernale, ma in casa Juventus si valuta anche un possibile piano B: accordo adesso per averlo a parametro zero dal prossimo 1° luglio.

I contatti con l'entourage del nazionale svizzero - si legge - vanno avanti da giorni e Zakaria è progressivamente diventato la priorità dei bianconeri in mezzo al campo, anche perché Aurélien Tchouaméni del Monaco sembra diventato irraggiungibile e le altre operazioni estere (vedi Renato Sanches del Lille o Bruno Guimaraes dell'Olympique Lione) si sono complicate.