Il Napoli mette nel mirino Kean: può rientrare in una maxi operazione con l'Everton, i dettagli

Il Napoli continua a lavorare in vista del prossimo mercato: in attesa di capire cosa ne sarà del futuro di Dries Mertens e Arek Milik, il club azzurro si guarda intorno e secondo l'edizione de il Corriere dello Sport avrebbe messo nel mirino il profilo di Moise Kean.

IDEA KEAN - Il calciatore, in forza all'Everton di Ancelotti, potrebbe entrare in una maxi operazione con con Allan e Lozano. Kean è in cerca di riscatto e di consacrazione, ma da battere c'è la concorrenza della Roma.