Il Napoli monitora anche Dia: la Salernitana può aprire all'inserimento di contropartite

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Tutti pazzi per Boulaye Dia, in Inghilterra come in Italia. E tra gli estimatori è confermato che c'è anche il Napoli, scrive Tuttomercatoweb.com: "In queste ore l'attaccante senegalese sarà riscattato dal Villareal per 12 milioni di euro (pagabili in tre rate da 4) ma la proprietà ha ammesso che "c'è il rischio vada via, sappiamo che è molto corteggiato e c'è la clausola da 25 milioni di euro che ci pone nella condizione di dover attendere senza poter intervenire". Sulle tracce di Dia ci sono diverse squadre inglesi ma soprattutto Napoli, Lazio, Fiorentina e Inter. Facile immaginare, tuttavia, che in Italia nessuno sborserà quella cifra e si proverà a ragionare sulla base di contropartite tecniche".