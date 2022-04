Il Napoli non compra campioni? Alvino: "Non è vero, ADL prese un fuoriclasse a fine 2019"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della sua trasmissione per l'emittente radiofonica ha raccontato un retroscena di mercato

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della sua trasmissione per l'emittente radiofonica ha raccontato un retroscena di mercato: "Il Napoli non compra i campioni? Non è vero. De Laurentiis aveva fatto uno strappo alla regola ingaggiando Zlatan Ibrahimovic, poi Ancelotti fu esonerato (fine 2019). In Serie A non vedo tantissimi campioni e poi c'è da considerare la politica del Napoli, un club che rispetta sempre le regole".