Il Napoli non ha più concorrenza per James? Dalla Spagna: "Rodrigo all'Atletico e Correa al Milan"

Per James bisogna escludere in un solo colpo Atletico (per molti un affare definito nelle scorse settimane) ed il Milan (accostato nelle ultime ore). Il club spagnolo infatti ha definito l'arrivo di Rodrigo dal Valencia ed il giocatore è già in arrivo in città per le visite mediche. Un affare che parallelamente - riferisce Cadena Ser - manda Angel Correa al Milan.