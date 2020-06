Il Napoli non si farà trovare impreparato se Milik andrà via: due bomber nel mirino

MULTIMEDIA FOTO TN - SPAL IN RITIRO PRE-PARTITA IN CITTÀ: LO SCATTO DEL PULLMAN A NAPOLI Alla vigilia del match contro il Napoli, la SPAL ha fatto capolino nel capoluogo campano per vivere il consueto ritiro pre-partita in città. Alla vigilia del match contro il Napoli, la SPAL ha fatto capolino nel capoluogo campano per vivere il consueto ritiro pre-partita in città.