Il Napoli non si siede a trattare per Fabian: pronto rinnovo e adeguamento, le cifre

Dopo aver deliziato tutti con le sue giocate all'Europeo, Fabian Ruiz è in vacanza, prima di tornare a giocare con la maglia del Napoli, malgrado gli interessamenti per lui non manchino. Secondo Tuttosport, però, la società partenopea non si siederà neanche a trattare per il centrocampista spagnolo, che De Laurentiis intende premiare con un rinnovo e un adeguamento dell'ingaggio. L'entourage chiede 4 milioni d'ingaggio, il Napoli si spingerà fino ai 3,5. Il punto d'incontro s'incontrerà.