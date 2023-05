Il Napoli osserva Pulisic: dipende da Lozano e il Chelsea ha già fissato il prezzo

Per l'attacco, in caso di partenza di Hirving Lozano, il Napoli starebbe pensando a Christian Pulisic del Chelsea. Lo scrive Il Roma

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Per l'attacco, in caso di partenza di Hirving Lozano, il Napoli starebbe pensando a Christian Pulisic del Chelsea. Lo scrive Il Roma: "Resta in sospeso l'ipotetico giocatore l’americano: in quel caso bisogna guardare l’attacco, perché il nome è quello di Christian Pulisc del Chelsea. 24enne statunitense, è in scadenza nel 2024 e non dovrebbe rinnovare. Può prendere il posto di Lozano sulla corsia destra d'attacco, e costa non meno di 20 milioni".