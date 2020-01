Il Napoli pensa a Bogà per giugno: imbastito dialogo col Sassuolo

Il Napoli pensa al presente ma anche al futuro. Secondo quanto riferito dalla redazione di Tmw, per la trequarti è stata imbastito un discorso col Sassuolo per Jeremie Boga. Dribblomane di casa Sassuolo, l'ala sinistra ivoriana è certamente uno dei giocatori più tecnici e d'impatto dell'intera Serie A. I primi contatti tra le parti hanno già preso il via: l'obiettivo di Giuntoli e Micheli è quello di portarlo alla corte di Gattuso in estate. Il prezzo fissato dal Sassuolo si aggira di poco sotto i 20 milioni di euro.