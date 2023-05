Il Napoli pensa all’eventuale successore di Osimhen: l’opzione numero uno è David

Consumata la festa Scudetto, zona Napoli non si parla altro che di mercato.

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Consumata la festa Scudetto, zona Napoli non si parla altro che di mercato. Viste le richieste massicce provenienti dall'estero per Victor Osimhen, specialmente dal Manchester United, il presidente De Laurentiis avrebbe già individuato il profilo adatto a prendere l'eredità del centravanti nigeriano.

Si tratta di Jonathan David, en- fant prodige della Ligue 1 con 23 anni sulla carta d'identità. Di base però il presidente degli azzurri farebbe di tutto per tenere gli uomini del Tricolore, ma se la Premier dovesse attuare l'assalto definitivo e tentare il numero nove del Napoli con un'offerta irrinunciabile, De Laurentiis non avrebbe più voce in capitolo - riferisce Il Mattino.