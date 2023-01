Il Napoli pianifica il futuro: stuzzica anche un attaccante centrale

Il Napoli guarda anche al futuro e ha puntato il mirino, tra tanti altri nomi, anche su Walid Cheddira. A scriverlo è il Corriere dello Sport

Il Napoli guarda anche al futuro e ha puntato il mirino, tra tanti altri nomi, anche su Walid Cheddira. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Poi verrà la pianificazione, che in realtà è già cominciata ma che prevede analisi più profonde: a Bari, società di famiglia, c’è Walid Cheddira (25 fra tre settimane) che ha un suo appeal e sta dimostrando di possedere qualità non comuni. In casi del genere, ra padre e figlio basta un’occhiata: non c’è fretta".