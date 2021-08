Il Napoli piazza Machach: il centrocampista va in Ungheria, la formula dell'operazione

Zinedine Machach è pronto a lasciare nuovamente il Napoli. Il centrocampista ex Tolosa in questi minuti si trova a Budapest, in compagnia dei suoi agenti, per chiudere con l'Honved. L'operazione tra il club azzurro e quello ungherese sarà completata sulla base del prestito con diritto di riscatto. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.