Il Napoli prende il gioiellino del Bari Mercurio: la conferma social del giocatore

Giovanni Mercurio sarà un giocatore del Napoli. Il talentuoso centrocampista offensivo classe 2003 del Bari ha infatti postato una storia su Instagram in cui è intento a firmare un contratto taggando il profilo ufficiale del club partenopeo e confermando quindi le voci che lo volevano prossimo a trasferirsi in azzurro. Il trasferimento in Campania, come riferisce Tuttobari.com, sarà in prestito con diritto di riscatto.