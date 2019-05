Il Napoli pronto a rafforzare il Bari: resta Marfella e spunta l'idea Ciciretti

Dopo aver vinto il girone I di Serie D, il Bari è chiamato a fare un gran mercato per poter essere competitivo anche per la vittoria del girone C di Serie C. Dando per buono Davide Marfella, di proprietà del Napoli, anche il prossimo anno (ma arriverà pure un altro portiere), per quanto riguarda i ruoli di movimento sono davvero tantissimi già i giocatori accostati al Bari. A riferirlo è il portale Tuttobari secondo cui per quel che riguarda il centrocampo, in particolare la trequarti, piacerebbe certo, e non poco, Amato Ciciretti. Il trequartista, e all'occorrenza esterno, romano di 23 anni è attualmente di proprietà del Napoli. Appena tornato da un prestito all'Ascoli, è stato sicuramente l'assoluto protagonista della prima storica promozione del Benevento in massima serie. Dotato di grandissime qualità tecniche e di corsa, aggiungerebbe davvero tanta qualità al centrocampo del Bari, rappresentando una più che valida alternativa al capitano Ciccio Brienza, la cui partecipazione alla prossima stagione non è sicura.