Il Napoli prova a piazzare Ounas: tre club interessati, spunta anche il Marsiglia

Venezia e Torino sono interessate a Adam Ounas, esterno in uscita dal Napoli che il club azzurro sta cercando di piazzare in uscita. Oltre alle due squadre italiane si è mosso anche il Marsiglia, che ha effettuato i primi sondaggi per comprendere la fattibilità dell'affare. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.