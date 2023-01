Il Napoli punta anche su Zanoli: dietro la cessione si cela un motivo

Il Napoli ha accolto ieri Bartosz Bereszynski e al contempo ha salutato Alessandro Zanoli, ceduto in prestito alla Sampdoria.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha accolto ieri Bartosz Bereszynski e al contempo ha salutato Alessandro Zanoli, ceduto in prestito alla Sampdoria. Un modo per permettere al classe 2000 di andare a farsi le ossa, perché il club crede molto in lui, scrive il Corriere dello Sport: "Il Napoli punta su di lui e per questi mesi se n’è privato solo per concedergli la possibilità di giocare con continuità".