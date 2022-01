Il Napoli punta tutto su Spalletti: è già blindato fino al 2024 senza clausole

Non ci sarà stavolta un tormentone come quello legato alla bozza di contratto da proporre a Rino Gattuso. E tantomeno sulle disparate ipotesi delle clausole contrattuali come negli anni di Maurizio Sarri. Il Napoli ieri ha voluto spegnere sul nascere i rumors sul futuro di Luciano Spalletti, partiti non si sa neanche da dove, con una nota ufficiale: "La SSCN ha un contratto con Luciano Spalletti che lega l'allenatore alla società fino a giugno 2024. Non c'è bisogno di confermare chi è già confermato", il punto centrale, dopo un incipit da dimenticare contro la stampa per un fantomatico tentativo di destabilizzazione.

Fino al 2024 senza clausole L'argomento del contratto di Spalletti non è un argomento, dunque. Non ci sono clausole infatti nell'accordo con il club partenopeo, tantomeno obiettivi da raggiungere per far scattare la permanenza sulla panchina partenopea. Il contratto dovrebbe prevedere, come circolato in estate al momento della firma, semplicemente un biennale più un'opzione a favore della società, considerata probabilmente scontata visto che la nota parla di 2024.

ADL soddisfatto di Spalletti. Anzi di più Non solo l'ottimo inizio e la posizione in classifica nonostante avversità di ogni tipo. Spalletti ha convinto da tempo De Laurentiis per la gestione della rosa valorizzando praticamente ogni elemento, fattore prioritario per il presidente che già da tempo non ha avuto dubbi nel definirlo "il miglior allenatore che ho avuto da quando sono presidente". E nell'ultima uscita Spalletti - da aziendalista, a nome del club - ha parlato della necessità di rinnovi al ribasso.