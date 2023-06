Il Napoli resta vigile per Vicario: l'Empoli ha già fissato la base d'asta, i dettagli

Nel focus sui 10 casi di mercato del nostro campionato più caldi dell'estate che verrà, La Gazzetta dello Sport inserisce quello di Guglielmo Vicario.

Nel focus sui 10 casi di mercato del nostro campionato più caldi dell'estate che verrà, La Gazzetta dello Sport inserisce quello di Guglielmo Vicario. Come noto, per l'Inter l'italiano sarebbe la prima opzione in caso di cessione di Onana, ma anche la Juventus e Napoli rimangono vigili sulla situazione. Per la rosea, però, non è da escludere nemmeno la pista estera: Manchester United, Tottenham e Bayern Monaco cercano un portiere e il profilo di Vicario è uno dei più interessanti sul mercato. L'Empoli spera in un'asta, la base di partenza è di 25 milioni.